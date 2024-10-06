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Сегодня, 05:51

Дзюба: «ФНЛ и РПЛ — это разные вещи. Чем скорее все в «Акроне» это поймут, тем это круче будет для всех»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал ничью с «Пари НН» (2:2) в 11-м туре чемпионата России.

«Нам осталось только на последних минутах [не пропускать]. Мы не имеем права такое пропускать, это молодость. Два эпизода глупых, в которых мяч просто в аут выбивается. Я думаю, что это какая-то немножко... Не знаю, как сказать... Беспечность, может быть. На самом деле, мне кажется, немножко опыта не хватает. ФНЛ и РПЛ — это разные вещи. Надо просто это понять. Чем скорее все это поймут, тем это круче будет для всех. В ФНЛ «Акрон» всегда играл с позиции силы.

С «Пари НН» мы тоже играем с позиции силы, стараемся, но в конце, хочешь не хочешь, мы прижимаемся. Тем более, когда Гоцук в атаку идет, Зе Турбо вышел, то есть они начинают просто навал делать. Вот в эти моменты все мячи, которые вылетают бесхозные, мы должны их любой ценой или сохранять или просто выбивать, но никак не терять. Вот и все. Все гениальное просто», — цитриует Metaratings.ru Дзюбу.

«Акрон» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» располагаетеся на 11-й строчке — 11 очков.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/dzyuba-o-nichei-s-pari-nn-my-ne-imeem-prava-takoe-propuskat-eto-molodost-409414/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Нижний Новгород

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