Дзюба: «Я соскучился очень сильно по футболу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после поражения от «Краснодара» (2:5) в матче 9-го тура чемпионата России рассказал, что его мотивирует. В этой игре форвард сделал две голевые передачи.

«Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться», — цитирует Metaratings.ru Дзюбу.

«Краснодар» набрал 21 очко и идет на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» остался на 11-й строчке (8 очков).