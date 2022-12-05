Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе ОАЭ

Бывший игрок «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru. На данный момент конкретного предложения по игроку нет, агенты футболиста общаются с местными клубами.

По данным источника, в Дзюбе также заинтересованы «Урал» и «Торпедо», но они не смогут удовлетворить финансовые запросы игрока.