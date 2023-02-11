Дзюба: «Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему досрочно покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Там долго можно рассказывать. Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт. Но я его расцениваю, как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал...

Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое. Тяжело без нее. Наверное, все-таки не мое. Хотя я очень хорошо коммуницировал с ребята и со многими до сих пор общаюсь», — рассказал Дзюба клубному YouTube-каналу «Локо».

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона?2022/23. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.