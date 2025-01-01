Дзюба поздравил с Новым годом: «Не забывайте быть людьми и делать добрые дела»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом.

«Год был очень непростой, но интересный, как и все, наверное, предыдущие. Мы набираемся опыта, мы становимся лучше. Надеюсь, добрее, надеюсь, сдержаннее. И, вообще, самое главное — не забывать быть людьми с огромным и добрым сердцем, не забывать делать какие-то добрые дела. И самое главное, мне кажется, не забывать, чтобы в сердце, на душе и в мыслях Господь Бог присутствовал как можно чаще и как можно больше», — сказал форвард в опубликованном в его Telegram-канале видео.

36-летний россиянин в этом сезоне провел за тольяттинцев 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.