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Сегодня, 11:04

Дзюба поздравил с Новым годом: «Не забывайте быть людьми и делать добрые дела»

Руслан Минаев
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом.

«Год был очень непростой, но интересный, как и все, наверное, предыдущие. Мы набираемся опыта, мы становимся лучше. Надеюсь, добрее, надеюсь, сдержаннее. И, вообще, самое главное — не забывать быть людьми с огромным и добрым сердцем, не забывать делать какие-то добрые дела. И самое главное, мне кажется, не забывать, чтобы в сердце, на душе и в мыслях Господь Бог присутствовал как можно чаще и как можно больше», — сказал форвард в опубликованном в его Telegram-канале видео.

36-летний россиянин в этом сезоне провел за тольяттинцев 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
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