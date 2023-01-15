Источник: Дзюба отправился в Турцию на сборы «Торпедо»

Сегодня, 00:55
Нападающий Артем Дзюба проведет зимние сборы с «Торпедо», сообщает журналист Севастиан Терлецкий.
По данным источника, 34-летний россиянин в ближайшее время прибудет в Турцию и присоединится к московской команде.
В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.
14 января исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходорковский в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода Дзюбы в московский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования