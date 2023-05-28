Дзюба ответил Овечкину: «Сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил хоккеисту Александру Овечкину, который назвал футболиста «слабеньким» перед матчем 29-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Динамо» (4:2).

За два дня до игры бело-голубые выложили видео, в котором Овечкин общается с Федором Смоловым перед тренировкой. На вопрос о Дзюбе хоккеист ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — приводит matchtv.ru слова Дзюбы.

В игре с «Динамо» Дзюба сделал голевую передачу.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре команда встретится с «Торпедо». Матч пройдет в субботу, 3 июня и начнется в 17.00 (мск).