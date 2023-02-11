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Сегодня, 16:23

Дзюба: «Безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России»

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от перехода в московский клуба.

«Все, кто в аэропорту попался и узнал, кричали: «Только «Локо» — только победа». Уже знают, уже разбираются.

Я сам безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России. Если летом я хотел попробовать зарубежом, то сейчас я искренне решил, что дома мне комфортнее и семье комфортнее.

Как говорится, терпение и еще раз терпение. Теперь на мне большая ответственность, потому что клуб — топовый. Очень много молодых ребят. Нужно самому быстро адаптироваться, влиться в коллектив и помочь всячески раскрыться многим ребятам.

Мы быстро договорились, если честно. Буквально сразу назначили встречу, пообщались. На ней присутствовал главный тренер, мы пообщались очень продуктивно, друг друга поняли.

Я со своей возможности сделаю все возможное, чтобы доказать, что клуб не ошибся, пригласив меня. Я такой человек, который всегда благодарен за доверие. Я отплачу той же монетой», — рассказал Дзюба на YouTube-канале московской команды.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CbRFyjncy-k
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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