Дзюба помирился с Геничем и поддержал его в конфликте с «Ростовом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба помирился с комментатором Константином Геничем.

В прошлом году Генич и Дзюба поссорились из-за спора о количестве голов Ивана Сергеева, который тогда выступал за «Крылья Советов». По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить 8 голов в сезоне-2021/22 в РПЛ. Когда это произошло, комментатор публично рассказал о споре, а Дзюба раскритиковал его за то, что он придал огласке их частный спор.

34-летний форвард позвонил Леониду Слуцкому во время эфира «Коммент.Шоу», чтобы поздравить экс-тренера «Рубина» с днем рождения. В этот момент рядом со Слуцким находился Генич.

«В мой день рождения я хочу сделать примирение. Костя — классный парень, не обижайся на него», — сказал Слуцкий.

Кроме того, футболист поддержал комментатора в публичном конфликте с «Ростовом»:

«Плюс, в ситуации с «Ростовом», конечно, Костя, они не правы», — сказал футболист.

После матча 25-го тура, в котором «Ростов» встречался со «Спартаком» (1:1) пресс-служба ростовчан выложила один из эпизодов матча с комментарием Генича, упрекнув журналиста в предвзятости. В ответ комментатор пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи сезона.