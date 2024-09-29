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Сегодня, 05:41

Дзюба: «Если я не забью в следующем матче и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что не может назвать себя лучшим нападающим России.

«Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано. Не мне давать такую оценку. Время ответит на этот вопрос. Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если я не забью в следующей игре и мы проиграем, то скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и не нужным, когда я был без клуба», — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу.

В этом матче 36-летний форвард забил свой первый гол в сезоне. «Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон

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