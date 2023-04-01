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Сегодня, 16:29

Дзюба о дубле в матче с «Пари НН»: «Мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе»

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Баринов и Артем Дзюба празднуют гол в ворота "Пари НН".
Дмитрий Баринов и Артем Дзюба.
Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Пари НН» (4:0) в матче 21-го тура РПЛ. Форвард отметился дублем.

«Спасибо Дмитрию Сенникову, что выбрал меня лучшим игроком матча — в футболе разбирается. Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. Очень важная и уверенная победа. Продолжаем свою серию.

Сегодня была непростая игра, мы понимали. Тем более «Нижнему Новгороду» мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе, на будущее. А так, в целом, готовимся к «Зениту»: нет непобедимых команд. Будет очень интересный матч, тем более мы дома играем. Что за приветик? В руководстве знают, много некрасивых вещей они говорили. На футбольном поле все показали и доказали», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

После этого матча «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 19 очками — на 13-й строчке.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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