Дзюба шуткой ответил Слуцкому: «Я самая сексуальная телега»

Нападающий Артем Дзюба в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова российского тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Ранее российский специалист в интервью «СЭ» в шутку назвал Дзюбу «медленной телегой».

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», — сказал Дзюба «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.