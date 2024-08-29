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Сегодня, 08:50

Дзюба шуткой ответил Слуцкому: «Я самая сексуальная телега»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий Артем Дзюба в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова российского тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Ранее российский специалист в интервью «СЭ» в шутку назвал Дзюбу «медленной телегой».

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», — сказал Дзюба «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.

Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
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