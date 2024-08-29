Дзюба шуткой ответил Слуцкому: «Я самая сексуальная телега»

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Нападающий Артем Дзюба в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова российского тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Ранее российский специалист в интервью «СЭ» в шутку назвал Дзюбу «медленной телегой».
«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», — сказал Дзюба «СЭ».
36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.