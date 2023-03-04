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Дзюба о хет-трике в ворота «Ростова»: «Огорчить Карпина — дело обязательное»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Форвард сделал хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

«Ко мне из Москвы приехали друзья, друг сказал сегодня: «Ну что, хет-трик?». Я ему ответил: «Какой хет-трик? Закусывай!». Неожиданно, на самом деле. Очень приятно. Вернулось, видимо, за то, что со «Спартаком» не повезло. Огромное спасибо ребятам за доверие, за передачи. Это общая, командная победа. Очень рад вернуться, соскучился по России за свой короткий вояж в Турцию и наслаждаюсь каждым мгновением.
Желание забить команде Карпина? На самом деле, я вспоминаю Ростов с большой улыбкой. Когда приехали в отель, было приятно, увидел номер, в котором жил, когда еще играл за команду. Тут был мой первый трофей, Кубок России. Ростов — буквально родная земля. Плюс, Георгича огорчить — это всегда дело обязательное (улыбается).
Хотелось ли забить четвертый? Меня заменили по делу, я получил ушиб, Мелехин пяткой в колено ударил. Ну и нужно меру знать, три гола — я уже счастлив. Главное — победа, было важно победить, потому что «Локомотив» в непростой ситуации, в которой не должен находиться. Атмосфера была отличная. Один болельщик кричал: «Какой рукой делаешь?», я показал: «Двумя!», и сразу овации. Это нормально, пусть кричат. Кто-то с теплотой, кто-то подтрунивает. Я к этому отношусь спокойно, меня это никак не задевает, больше мотивирует. Главный ответ нашей команды — счет на табло», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него первыми в составе железнодорожников.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Локомотив

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
11
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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