Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:34

Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

Во вторник, 7 февраля, появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц. В среду, 8 февраля, Дзюба вместе с защитником Игорем Смольниковым приехал в «Лужники» на медосмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба. Злой Дзюба в «Локо» — топ-разогрев рестарта РПЛ. Артем урвал лучший вариант с момента ухода из «Зенита»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
28
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Актер Баринов о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»
Мещеряков: «Перед ЧМ-2018 рассматривали переход Дзюбы в «Локомотив». Запросы представителей были чрезмерными»
Хавбек «Рубина» Горбунов: «Хотел бы, чтобы Дзюба перешел к нам. Он усилит любой клуб РПЛ»
Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Камоцци: «Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Актер Баринов о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»
Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»
Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»
Игорь Горбунов: «Денисов — крутой. То, что про него писали в прессе, — все чушь»
«Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»