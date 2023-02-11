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Сегодня, 16:42

Дзюба ответил критикам: «Вставайте в очередь, ребята»

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Новичок «Локомотив» Артем Дзюба рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

«Я настолько толстокожий в этом плане, что только улыбаюсь. Вставайте в очередь, ребята. Это нормально. Я спокойно относился как к славе, так и обратной ее стороне.

Я сюда пришел помочь команде в непростой период. «Локомотив» не там, где должен находиться. А все остальные вопросы мы закроем своей игрой и результатом. Одни говорят, а другие делают. Вот и все», — сказал Дзюба клубному YouTube-каналу «Локо».

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CbRFyjncy-k
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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