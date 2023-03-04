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Сегодня, 21:50

Дзюба оформил шестой хет-трик в чемпионате России. Ни у кого нет больше четырех

Кирилл Бурдаков
Статистик
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В гостевом матче против «Ростова» (3:1) Артем Дзюба, вернувшийся в чемпионате России после недолгого выступления в Турции, отметился новым историческим достижением.

Новичок «Локомотива» в шестой раз в карьере забил более двух голов в игре высшего дивизиона. Причем «Ростов» уже во второй раз пострадал от Артема, по одному хет-трику он делал в матчах с «Томью», «Уфой» и «Нижним Новгородом», а с «Тамбовом» и вовсе соорудил покер.

Хет-трики Артема Дзюбы в чемпионатах России

Дата

Команда Дзюбы

Матч

Голы

27.07.2013

Ростов

Томь (д) — 3:0

4' (1:0), 65' (2:0), 84' (3:0)

19.10.2019

Зенит

Ростов (д) — 6:1

14' (1:0), 20' (2:0), 80' (5:0)

26.09.2020

Зенит

Уфа (д) — 6:0

32' (2:0), 72' (4:0), 88' (5:0)

16.05.2021

Зенит

Тамбов (г) — 5:1

11' (1:0), 55' (2:1), 72' (3:1), 74' (4:1)

19.11.2021

Зенит

Нижний Новгород (д) — 5:1

34' (2:0), 45+2' (3:1), 60' (4:1)

04.03.2023

Локомотив

Ростов (г) — 3:0

33' (1:0), 64' (2:0), 64' (3:0)

Дзюба стал вторым футболистом после легенды ростовского футбола Дмитрия Кириченко, кому удалось сделать хет-трики за три разные команды. Артем отличался за «Ростов», «Зенит» и «Локомотив», Дмитрий — за «Ростсельмаш», ЦСКА и «Москву». Кириченко с четырьмя хет-триками делит второе место в истории с Олегом Гариным, Вагнером Лав, Александром Кержаковым и Саломоном Рондоном.

Лидеры по хет-трикам в чемпионатах России

Игрок

Команды*

Хет-трики

Соперники

Артем Дзюба

Ростов, Зенит, Локомотив

6

Томь (д) — 3:0, Ростов (д) — 6:1, Уфа (д) — 6:0, Тамбов** (г) — 5:1, Нижний Новгород (д) — 5:1, Ростов (г) — 3:0

Олег Гарин

Локомотив

4

Жемчужина (г) — 3:1, Динамо-Газовик (д) — 7:0, Торпедо (д) — 8:0, Спартак-Алания (д) — 4:1

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва

4

Крылья Советов (г) — 3:0, Торпедо-ЗИЛ (д) — 4:0, Ростсельмаш (д) — 5:1, Томь (д) — 4:1

Вагнер Лав

ЦСКА

4

Луч-Энергия (г) — 4:0, Спартак (г) — 5:1, Рубин (д) — 4:0, Москва (д) — 4:1

Александр Кержаков

Зенит

4

Уралан (г) — 3:3, Уралан (д) — 5:1, Сатурн (д) — 6:1, Краснодар (д) — 5:0

Саломон Рондон

Рубин, Зенит

4

Урал (г) — 3:0, Рубин (д) — 6:2, Ростов (г) — 5:0, Урал (д) — 3:0

* Команды, за которые делали хет-трики.

** Оформил покер.

Кроме того, Артем вошел в тройку самых пожилых авторов хет-триков в истории чемпионата России. В день матча с «Ростовом» форварду «Локомотива» исполнилось 34 года и 194 дня. В более солидном возрасте по три гола забивали Спартак Гогниев из «Урала» и Сергей Наталушко из «Сатурна».

Самые старые хет-трики чемпионатов России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Возраст

17.04.1999

Сергей Наталушко

Сатурн

Жемчужина — 3:0 (д)

38 лет 216 дней

12.03.2016

Спартак Гогниев

Урал

Анжи — 4:2 (д)

35 лет 53 дня

04.03.2023

Артем Дзюба

Локомотив

Ростов (г) — 3:0

34 года 194 дня

16.09.2013

Андрей Воронин

Динамо

Урал — 4:1 (д)

34 года 59 дней

19.11.2021

Артем Дзюба

Зенит

Нижний Новгород (д) — 5:1

33 года 89 дней

12.08.1993

Сергей Наталушко

Текстильщик

ЦСКА — 3:0 (д)

32 года 333 дня

16.05.2021

Артем Дзюба

Зенит

Тамбов (г) — 5:1

32 года 267 дней

01.07.1998

Сергей Герасимец

Зенит

Тюмень — 5:0 (д)

32 года 261 день

23.04.2006

Дмитрий Лоськов

Локомотив

Рубин — 4:4 (д)

32 года 70 дней

26.09.2020

Артем Дзюба

Зенит

Уфа (д) — 5:0

32 года 35 дней

В снайперском списке высшего дивизиона Дзюба упрочил лидерство, первым в истории пройдя отсечку в 150 голов. На счету Артема 151 точный удар, у Олега Веретенникова — 143, у Александра Кержакова — 139.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

391

151

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

289

101

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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