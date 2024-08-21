Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:43

Артем Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»

Telegram Дзен

Нападающий Артем Дзюба сравнил уровень судейства в футбольных чемпионатах России и Турции.

«Не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Также форвард заявил, что многие судьи не до конца понимают футбольную тематику.

«Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что, для того чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол», — сказал Дзюба.

 
Артем Дзюба. Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»

Дзюбы выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 по февраль 2023 года. В общей сложности форвард провел 5 матчей в составе команды и забил 1 гол.

В настоящее время 35-летний россиянин является свободным агентом. Последним клубом в карьере Дзюбы был «Локомотив».

 
Артем Дзюба. Дзюба без работы почти все лето. Форварда пытаются завести в «Крылья»?

 

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
2
Обсудить
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Тренер «Вашингтона» Карбери уверен: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в новом сезоне
ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Родственники актера Шишова подтвердили его гибель в Курской области
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев — о гала-матче: «Игроки ЦСКА и «Спартака» — друзья, но на поле враги»

Ширко считает, что «Спартак» сделал ставку на иностранцев