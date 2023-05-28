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РПЛ

Сегодня, 18:40

Дзюба отметил юбилейный матч в РПЛ передачей и привезенным пенальти

Кирилл Бурдаков
Статистик
Артем Дзюба в матче с «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Артем Дзюба — седьмой футболист в истории, который провел 400 матчей в чемпионатах России.

Чаще форварда «Локомотива» на поле выходили только Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий. В юбилейной встрече лучший бомбардиров в истории турнира не смог отметиться голом, зато сделал голевую передачу на Наяира Тикнизяна и привез пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади.

Лидеры по матчам в чемпионатах России

Игрок

Годы

Команды

Матчи

Игорь Акинфеев

2003-н.в.

ЦСКА

542

Сергей Игнашевич

1999-2018

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

Игорь Семшов

1996-2014

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

Василий Березуцкий

2001-2018

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

Артем Дзюба

2006-н.в.

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал, Локомотив

400

Руслан Аджинджал

1996-1998, 2001-2003, 2005-2015

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

Игорь Лебеденко

2002-2017, 2022-н.в.

Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек

394

Валерий Есипов

1992-2007

Факел, Ротор, Сатурн

390
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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