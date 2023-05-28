Дзюба отметил юбилейный матч в РПЛ передачей и привезенным пенальти

Артем Дзюба — седьмой футболист в истории, который провел 400 матчей в чемпионатах России.

Чаще форварда «Локомотива» на поле выходили только Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий. В юбилейной встрече лучший бомбардиров в истории турнира не смог отметиться голом, зато сделал голевую передачу на Наяира Тикнизяна и привез пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади.

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