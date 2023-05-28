Дзюба отметил юбилейный матч в РПЛ передачей и привезенным пенальти

Сегодня, 18:40
Артем Дзюба — седьмой футболист в истории, который провел 400 матчей в чемпионатах России.
Чаще форварда «Локомотива» на поле выходили только Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий. В юбилейной встрече лучший бомбардиров в истории турнира не смог отметиться голом, зато сделал голевую передачу на Наяира Тикнизяна и привез пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади.
Лидеры по матчам в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Команды
|
Матчи
|
Игорь Акинфеев
|
2003-н.в.
|
ЦСКА
|
542
|
Сергей Игнашевич
|
1999-2018
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
Игорь Семшов
|
1996-2014
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
Василий Березуцкий
|
2001-2018
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
402
|
Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал, Локомотив
|
400
|
Руслан Аджинджал
|
1996-1998, 2001-2003, 2005-2015
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
Игорь Лебеденко
|
2002-2017, 2022-н.в.
|
Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек
|
394
|
Валерий Есипов
|
1992-2007
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390