Дзюба: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит. Мы этого не допустим»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выразил уверенность в том, что железнодорожники останутся в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— Вы давно не были в команде, которая находится внизу турнирной таблицы. Это ощущается психологически?

— У нас классный тренер, он отлично взаимодействует с ребятами, — заявил Дзюба. — Коллектив — прекрасный. Для меня это вызов с психологической точки зрения, как подобрать ключик к каждому пацану. Это интересно. Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно показывать это, чтобы парни понимали, что могут положиться на старших. Должен быть сплав хороших молодых ребят и опытных, которые могут успокоить игру.

— Есть уверенность, что вы не вылетите?

— Конечно. Мы — «Локомотив». Мы этого не допустим.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.