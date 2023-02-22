0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

22 февраля, 23:02

Дзюба: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит. Мы этого не допустим»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выразил уверенность в том, что железнодорожники останутся в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— Вы давно не были в команде, которая находится внизу турнирной таблицы. Это ощущается психологически?

— У нас классный тренер, он отлично взаимодействует с ребятами, — заявил Дзюба. — Коллектив — прекрасный. Для меня это вызов с психологической точки зрения, как подобрать ключик к каждому пацану. Это интересно. Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно показывать это, чтобы парни понимали, что могут положиться на старших. Должен быть сплав хороших молодых ребят и опытных, которые могут успокоить игру.

— Есть уверенность, что вы не вылетите?

— Конечно. Мы — «Локомотив». Мы этого не допустим.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных объяснил, почему клуб не назвал членов трансферного комитета
Нагорных уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этом сезоне
РПЛ 28 февраля проведет заседание с руководителями клубов по поводу регламента работы с прессой
Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»
«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» нападающего Шитова
Владимир Москалев предположил, почему Карасев обращается к нему ласково по ходу матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство

Владимир Москалев предположил, почему Карасев обращается к нему ласково по ходу матча