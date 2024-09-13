Артем Дзюба впервые прокомментировал свой переход в «Акрон»

Нападающий Артем Дзюба впервые прокомментировал свой переход в тольяттинский «Акрон».

В четверг, 12 сентября, «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом до окончания нынешнего сезона.

«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо Акрону за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» — написал Дзюба в своем Telegram-канале.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После 7 туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.