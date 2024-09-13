Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Артем Дзюба впервые прокомментировал свой переход в «Акрон»

Telegram Дзен

Нападающий Артем Дзюба впервые прокомментировал свой переход в тольяттинский «Акрон».

В четверг, 12 сентября, «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом до окончания нынешнего сезона.

«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо Акрону за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» — написал Дзюба в своем Telegram-канале.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После 7 туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Материалы сюжета Артем Дзюба перешел в «Акрон»: футболист подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25
Дзюба провел первую тренировку с «Акроном»
Все 17 сделок трансферного дедлайна РПЛ: от Джикии и Дзюбы до Аппаева и Лисаковича
Черчесов: «Дзюбе подходит «Акрон», потому что команда играет в футбол»
Сыграет ли Соболев с ЦСКА? Продолжит ли «Краснодар» всех рвать? Выйдет ли Дзюба против «Химок»? РПЛ возвращается
Дзюба о переходе в «Акрон»: «Никто не ожидал — я здесь»
Эменике: «Дзюба — мой хороший друг и прекрасный игрок!»
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Представитель нападающего Койты: «В матче против «Зенита» он собирается открыть счет своим голам за ЦСКА»
«Спартак» победит в Махачкале, ЦСКА не справится с «Зенитом». Прогнозы на 8-й тур РПЛ
Самое затратное трансферное окно в РПЛ за 6 лет. Больше всех раскошелился «Зенит»
УЕФА и ФИФА не остановят РПЛ. Клубы и вся лига мощно усилились летом
РПЛ: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи 8-го тура
Все 17 сделок трансферного дедлайна РПЛ: от Джикии и Дзюбы до Аппаева и Лисаковича
Сегодня
Вчера
Неделя