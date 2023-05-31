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Сегодня, 10:06

Дзюба: «В Госдуму и в президенты РФС вряд ли пойду — не особо интересно»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-dzyuba-v-gosdumu-i-v-prezidenty-rfs-vryad-li-pojdu-ne-osobo-interesno/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
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