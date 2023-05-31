Дзюба: «В Госдуму и в президенты РФС вряд ли пойду — не особо интересно»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.