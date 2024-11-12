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Сегодня, 17:14

Дзюба — о «Спартаке»: «Все, что заложил Старостин, — все похерили»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
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Воспитанник «Спартак» Артем Дзюба, сейчас выступающий за «Акрон», поделился мнением о сегодняшнем состоянии московского клуба.

«В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин: дух народной команды, гладиатора, все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Спартак» до 2015 года, когда он на правах свободного агента перешел в «Зенит». На счету нападающего 38 голов и 23 результативные передачи в 166 матчах за красно-белых.

Дзюба также играл за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив». В сентябре этого года 36-летний форвард стал игроком «Акрона».

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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