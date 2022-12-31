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Сегодня, 15:10

Артем Горлов официально назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Горлов.
Фото ФК «Енисей»
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Главным тренером «Нижнего Новгорода» стал Артем Горлов — молодой и перспективный наставник с лицензией UEFA Pro, сообщает пресс-служба клуба.

Уже 7 января 2023 года игроки клуба выйдут из отпуска и под руководством нового тренера начнут работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«В 35 лет он обладает значительным опытом работы в футболе, в том числе за границей. Начинал тренером-аналитиком, но уже в 27 лет возглавил клуб второго дивизиона «Домодедово», став на тот момент самым молодым российским футбольным главным тренером.

В последние годы работы Артем Горлов смог добиться высоких результатов. В 2020 году возглавлял клуб латвийской первой лиги «Локомотив Даугавпилс» (ныне «Ноа Юрмала»), который вывел в высшую лигу. В текущем сезоне под руководством Артема Горлова красноярский «Енисей» ушел на перерыв, разместившись в зоне стыковых матчей — на четвертой строчке, ведя борьбу за выход в премьер-лигу с «Рубином», «Балтикой» и «Аланией», — говорится в заявлении нижегородского клуба.

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что с новым главным тренером команды заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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