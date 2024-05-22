Карпукас — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Мне как-то все равно»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Хотел бы я видеть Джикию в «Локомотиве»? Мне как-то все равно. Захочет играть здесь, все сложится — пусть приходит. Безусловно, Джикия — игрок уровня РПЛ, это даже не обсуждается. Для такого футболиста точно найдется хороший вариант», — цитирует «РБ Спорт» Карпукаса.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.