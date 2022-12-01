Полузащитник «Локомотива» Карпукас: «Не укладывается в голове, что мы идем на 14-месте»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о положении дел в московской команде в первой половине чемпионата России.

«В голове в принципе не может укладываться, что мы идем на 14-м месте в РПЛ. Наши разговоры в команде, видимо, не помогли найти ключ к выходу из этой ситуации. Сейчас будет зимняя пауза, и, думаю, мы все будем беседовать, рассуждать. Будем много работать и пытаться подниматься в таблице. Мы провели очень качественные товарищеские матчи перед началом чемпионата. Ожидал, что нынешний сезон будет продуктивным. Я не знаю, что у нас в команде сломалось, что пошло не так», — цитирует 20-летнего хавбека «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.