Карпукас — о Батракове: «Мы за него все рады! Ему всего 19, все только начинается»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» оценил изменения в команде за прошедшее трансферное окно.

«Конечно, нехватка качества никакой команде не идет на пользу. Но мы прошли сборы, продолжаем адаптироваться, набираем очки. Появились новые молодые игроки. За Батрака (Алексей Батраков. — Прим. «СЭ») мы вообще все рады, «7+5» уже сделал! И это в 19 лет, то есть все только начинается. Желаю ему стабильности», — сказал Карпукас «СЭ».

Летом «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме и Антон Миранчук.