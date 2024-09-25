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Сегодня, 08:30

Карпукас — о Батракове: «Мы за него все рады! Ему всего 19, все только начинается»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» оценил изменения в команде за прошедшее трансферное окно.

«Конечно, нехватка качества никакой команде не идет на пользу. Но мы прошли сборы, продолжаем адаптироваться, набираем очки. Появились новые молодые игроки. За Батрака (Алексей Батраков. — Прим. «СЭ») мы вообще все рады, «7+5» уже сделал! И это в 19 лет, то есть все только начинается. Желаю ему стабильности», — сказал Карпукас «СЭ».

Артем Карпукас (№93) и&nbsp;Максим Глушенков (№15). «Провел бы всю карьеру в «Локо», но никогда не скажу, что не перейду в другой клуб». Интервью Карпукаса

Летом «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме и Антон Миранчук.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Артем Карпукас

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