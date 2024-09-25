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Карпукас: «Зимой планирую слетать в США. А еще попасть на концерт Eminem в Бахрейне»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» ответил на вопрос о планах по путешествиям.

«Я начал отдыхать [за границей] только в последние два года: за это время посетил Дубай, Таиланд и Кению. Мне нравится путешествовать. В раздевалке иногда общаемся на эту тему, и ребята говорят, что свой отдых проведут в Турции. А я не могу полететь в Турцию. Какой бы там крутой отель ни был, пляж, вода... Я просто не хочу. Зимой планирую слетать в США. А еще попасть на концерт Eminem в Бахрейне. Мне всегда очень нравилась его песня Mockingbird, недавно она завирусилась — посмотрел перевод, проникся. А еще и альбом вышел, где он поет с дочкой. Я так кайфанул! Посмотрел все переводы, все реакции на альбом. Нашел концерт, на который в теории могу попасть. Хочется в тур по Европе. И добраться до Кейптауна, до ЮАР. Я не тот человек, который любит какой-то модный и дорогой отдых. Я был в Кении — и хуже условий уже не увижу. Но мне там безумно понравилось», — сказал Карпукас «СЭ».

Артем Карпукас (№93) и&nbsp;Максим Глушенков (№15). «Провел бы всю карьеру в «Локо», но никогда не скажу, что не перейду в другой клуб». Интервью Карпукаса

В текущем сезоне 22-летний Карпукас провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас

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