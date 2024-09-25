Полузащитник «Локомотива» Карпукас: «Медиалига — это не футбол. Все понимаю, но это не мое»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении к медиалиге.

«А вам нравится? Это же не футбол. Можно материться, делать все, что запрещено, — конечно, молодым пацанам это нравится. К тому же профессиональный футбол сложнее — там сборы, тренировки каждый день. Понимаю, кто-то съездит на два таких сбора и подумает: «Да на фиг мне это надо? Можно же вот сюда: и поматериться, и сыграть 25 чистых минут». В медиалиге легче заработать? Скажу про себя: о деньгах я начал думать, только когда получил первый профессиональный контракт. Просто начал понимать, какие цифры бывают. До 18 лет я об этом даже не задумывался, просто занимался любимым делом. Если кому-то нравится медиафутбол, пожалуйста, я ничего против не имею. Но сам за этим не слежу», — сказал Карпукас «СЭ».

Карпукас также ответил на вопрос, можно ли перенести медийную открытость в РПЛ.

«Журналисты на бровке? Это ужас. Какая бровка? Я был на финале медиалиги, на бровке реально стоят 30 человек... У нас многие из команды пошли на этот матч. Мало кому понравилось. Все понимаю, но, опять же, это просто не мое», — добавил Карпукас.

В текущем сезоне 22-летний Карпукас провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.