Карпукас — о Глушенкове: «Он своеобразный, к нему надо найти подход»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» заявил, что игрок «Зенита» Максим Глушенков — космический футболист.

«Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Он мог перед тренировкой не размяться, выйти, прокинуть между ногами, забить в девять — и два раза так повторить. Очень сильный футболист! С ним всегда можно поговорить. Он из тех людей, кто раскрывается в своей компании. В целом он молчаливый, скромный, добрый. Но не такой, как Тикнизян, — у этого рот не закрывается, ха-ха!» — сказал Карпукас «СЭ».

В текущем сезоне Глушенков провел 8 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.