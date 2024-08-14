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Сегодня, 04:35

Карпукас: «Нельзя назвать мечтой игру в Европе — это, скорее, желание»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассчитывает выиграть трофей в России.

«Моя футбольная мечта — выиграть что-то в карьере. Мы ради этого и играем. Для начала надо взять трофей в России, а дальше уже посмотрим. Надо добиваться результата с «Локомотивом».

Нельзя назвать мечтой игру в Европе — это, скорее, желание. А сбудется это или нет зависит от изменений в нашей футбольной жизни», — цитирует Sport24 Карпукаса.

Действующий контракт 22-летнего россиянина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года

Источник: Sport24
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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