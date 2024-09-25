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Сегодня, 09:15

Карпукас об уходе Миранчука: «Бара проводил его, вернулся в раздевалку, мы загрустили. Кто-то даже растрогался»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о реакции команды на уход Антона Миранчука.

«Совсем недавно, когда Антон Миранчук приехал на базу собирать вещи, было очень тяжело. Он со всеми попрощался — от игроков до работников столовой. Бара проводил его, вернулся в раздевалку, мы загрустили. Кто-то даже, можно сказать, растрогался. Миранчук же мне очень помог: когда я только приходил в команду, он часто мне подсказывал. Мы с ним могли, например, приехать в ресторан, посидеть, пообщаться. Даже не про футбол, а про жизнь: что у него было в 19 лет, как он дебютировал, с какими проблемами сталкивался», — сказал Карпукас «СЭ».

Артем Карпукас (№93) и&nbsp;Максим Глушенков (№15). «Провел бы всю карьеру в «Локо», но никогда не скажу, что не перейду в другой клуб». Интервью Карпукаса

Минувшим летом 28-летний полузащитник покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Всего он провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас

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