Карпукас об уходе Миранчука: «Бара проводил его, вернулся в раздевалку, мы загрустили. Кто-то даже растрогался»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о реакции команды на уход Антона Миранчука.

«Совсем недавно, когда Антон Миранчук приехал на базу собирать вещи, было очень тяжело. Он со всеми попрощался — от игроков до работников столовой. Бара проводил его, вернулся в раздевалку, мы загрустили. Кто-то даже, можно сказать, растрогался. Миранчук же мне очень помог: когда я только приходил в команду, он часто мне подсказывал. Мы с ним могли, например, приехать в ресторан, посидеть, пообщаться. Даже не про футбол, а про жизнь: что у него было в 19 лет, как он дебютировал, с какими проблемами сталкивался», — сказал Карпукас «СЭ».

Минувшим летом 28-летний полузащитник покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Всего он провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.