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Сегодня, 09:00

Карпукас: «Если ты один раз ошибся, Баринов простит, но если два... Все выскажет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о роли капитана Дмитрия Баринова в команде.

«Когда я только приходил в основу, думал, что он другой. А оказалось, что Дима очень добрый, отзывчивый. Но прямолинейный. Если ты один раз ошибся, он простит, но если два... Выскажет, и неважно, молодой ты или не молодой. Но никогда не переходит на личности. В последнее время Ракову прилетало на повышенных. Когда я только начинал, тоже получал... Хотя и сейчас тоже достается, ха-ха! Например, после игры Баринов может сказать, что сегодня я ему не понравился. А в следующей, наоборот, похвалит», — сказал Карпукас «СЭ».

Артем Карпукас (№93) и&nbsp;Максим Глушенков (№15). «Провел бы всю карьеру в «Локо», но никогда не скажу, что не перейду в другой клуб». Интервью Карпукаса

После 9 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (23 очка). На втором месте «Краснодар» (21), на третьем — «Локомотив» (21).

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас

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