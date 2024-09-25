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Карпукас: «Провел бы всю карьеру в «Локомотиве», но никогда не скажу, что не перешел бы в какой-то клуб»

Карпукас заявил о желании провести всю карьеру в «Локомотиве»
Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» заявил о желании провести всю карьеру в команде железнодорожников.

«Что бы я сейчас ни ответил, это не будет иметь никакого смысла, потому что все покажет только время. Например, я никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. Мы же видим, жизнь складывается у всех по-разному. Кто-то теперь выступает там, где еще недавно сам себя не мог представить и был уверен, что его майку в жизни не наденет. Хотел бы провести всю карьеру в «Локомотиве», это топ-клуб. Он таковым был, есть и будет», — сказал Карпукас «СЭ».

Артем Карпукас (№93) и&nbsp;Максим Глушенков (№15). «Провел бы всю карьеру в «Локо», но никогда не скажу, что не перейду в другой клуб». Интервью Карпукаса

В текущем сезоне 22-летний Карпукас провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас

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