Карпукас: «Провел бы всю карьеру в «Локомотиве», но никогда не скажу, что не перешел бы в какой-то клуб»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» заявил о желании провести всю карьеру в команде железнодорожников.

«Что бы я сейчас ни ответил, это не будет иметь никакого смысла, потому что все покажет только время. Например, я никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. Мы же видим, жизнь складывается у всех по-разному. Кто-то теперь выступает там, где еще недавно сам себя не мог представить и был уверен, что его майку в жизни не наденет. Хотел бы провести всю карьеру в «Локомотиве», это топ-клуб. Он таковым был, есть и будет», — сказал Карпукас «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Карпукас провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.