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Судейство

Сегодня, 14:02

Артем Любимов назначен главным арбитром матча «Локомотив» — ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Любимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 15-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Локомотив» — ЦСКА назначен Артем Любимов. Его ассистентами будут Рашид Абусуев и Арам Петросян, резервный судья — Алексей Сухой. Артем Чистяков будет выполнять функции ВАР, его ассистентом станет Дмитрий Мосякин.

Все назначения судей на матчи 15-го тура РПЛ:

28 октября (пятница)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Тюмин.

29 октября (суббота)

«Динамо» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар.

30 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Урал»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Спартак» — «Торпедо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Николай Левников.

Источник: https://rfs.ru/news/216941

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П2

19%

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Ф2(0)

17%

2.13

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11%

2.32
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Матч завершен

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25%

1.62
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Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Любимов (судья)
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