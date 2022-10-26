Артем Любимов назначен главным арбитром матча «Локомотив» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 15-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Локомотив» — ЦСКА назначен Артем Любимов. Его ассистентами будут Рашид Абусуев и Арам Петросян, резервный судья — Алексей Сухой. Артем Чистяков будет выполнять функции ВАР, его ассистентом станет Дмитрий Мосякин.

Все назначения судей на матчи 15-го тура РПЛ:

28 октября (пятница)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Тюмин.

29 октября (суббота)

«Динамо» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар.

30 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Урал»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Спартак» — «Торпедо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Николай Левников.