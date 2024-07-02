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Сегодня, 07:58

Футбольный агент Прохоров: «ЦСКА второго Думбия будет тяжело найти»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Артем Прохоров прокомментировал информацию о сотрудничестве московского ЦСКА с африканскими клубами.

«ЦСКА может взять футболиста из этого региона, но ему потребуется адаптация и индивидуальный подход, поэтому второго Думбия будет тяжело найти», — цитирует Metaratings.ru Прохорова.

Ранее президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга сообщил о том, что клуб заключит партнерское соглашение с ЦСКА. Планируется, что в рамках сотрудничества тренеры из России приедут обучать и просматривать африканских игроков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-prokhorov-cska-budet-slozhno-naiti-v-afrike-vtorogo-dumbiya-378577/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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