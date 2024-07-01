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Сегодня, 14:52

Артем Прохоров оценил работу Семака в «Зените»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Артем Прохоров поделился мнением о сезоне-2023/24 для «Зенита».

«Задачу они выполнили, выиграв чемпионат и Кубок. Да, это был напряженный сезон для фанатов, но Сергей Семак все равно доказал, что он — сильнейший тренер в России. Все говорят, что с такими игроками кто угодно станет чемпионом, но в футбол играют не деньги. Надо отдать должное тренеру, что он нашел язык с бразильскими футболистами», — цитирует Прохорова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-prokhorov-semak-dokazal-chto-on-silneishii-trener-v-rossii-378482/
ФК Зенит
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