Артем Прохоров оценил работу Семака в «Зените»

Футбольный агент Артем Прохоров поделился мнением о сезоне-2023/24 для «Зенита».

«Задачу они выполнили, выиграв чемпионат и Кубок. Да, это был напряженный сезон для фанатов, но Сергей Семак все равно доказал, что он — сильнейший тренер в России. Все говорят, что с такими игроками кто угодно станет чемпионом, но в футбол играют не деньги. Надо отдать должное тренеру, что он нашел язык с бразильскими футболистами», — цитирует Прохорова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл.