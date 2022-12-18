Артем Ребров назвал Аргентину фаворитом финала ЧМ-2022

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров принял участие в турнире российского фан-клуба красно-белых по бильярду, который прошел в день финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Чемпион России-2016/17 наградил бильярдистов, победителей предыдущих этапов.

Бывший вратарь признался, что во время финала ЧМ-2022 будет болеть за Аргентину. По мнению Реброва, у команды Лионеля Месси больше шансов на победу в матче с Францией.