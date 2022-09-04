Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 10:12

Артем Ребров поблагодарил свою семью за поддержку в матче легенд

Виктория Кравченко

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, который является техническим координатором московского клуба, поблагодарил родных за поддержку в матче легенд между «Зенитом» и красно-белыми.

«Я знаю, насколько важен был этот матч для трех моих. Мальчишки хотели увидеть папу еще раз на футбольном поле с активной частью болельщиков за спиной, чтобы пазл сложился: он —больше не профессиональный вратарь.

Катя очень сильно переживала и хотела этого прощания больше меня, потому что понимала всю ценность момента для меня. Спасибо тебе за все, моя самая большая", — написал Ребров в своем Telegram-канале.

Матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 2 сентября. Победу одержали красно-белые со счетом 2:1.

Артем Ребров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лаксальт рассказал, когда планирует вернуться на поле

Новичок «Динамо» Маричаль заявил, что в сборной Уругвая поддержали его переход в Россию