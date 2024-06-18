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Сегодня, 21:30

Шуманский — о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть за большой клуб с великой историей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Артем Шуманский прокомментировал переход в московский клуб.

Армейцы объявили о переходе форварда 18 июня. Контракт с 19-летним белорусом рассчитан до лета 2029 года. Он будет выступать за ЦСКА под 8-м номером.

«Ощущение от подписания контракта очень радостные, я долго шел к этому. Всегда мечтал играть за такой большой клуб с великой историей. Когда меня первый раз спросили, согласен ли я на такой переход, то сразу ответил — «Да!». После этого очень ждал своего переезда в Москву. Теперь в первую очередь хочется выиграть Кубок и чемпионат России с новой командой, но и, конечно, не буду забывать о личной статистик», — цитирует Шуманского пресс-служба ЦСКА.

Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
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