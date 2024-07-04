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Сегодня, 10:25

Тимофеев — о переходе в «Локомотив»: «Долго не думал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Локомотива» Артем Тимофеев прокомментировал свой переход в московскую команду.

«Локомотив» объявил о трансфере 30-летнего хавбека 4 июля. Он подписал контракт по схеме «1+1».

«Вариант появился относительно недавно. Долго не думал — топ-клуб, борется за высокие места, большие амбиции, хорошие условия. Все прошло относительно быстро. Понимал, что команда активная, любит играть в быстрый футбол. Ребята все очень атлетичные, команда очень боевая. Я надеюсь, что смогу чем-то помочь», — сказал Тимофеев в интервью пресс-службе «Локомотива».

Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года. Он провел за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» и «Спартак».

Источник: ФК «Локомотив»
Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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