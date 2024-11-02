Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «Ньямси называет меня старым»

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев ответил на вопрос «СЭ», кто в команде называет его старым.

Ранее в Telegram-канале «Локомотива» появилось видео, где 30-летний Тимофеев заявляет, что одноклубники называют его старым.

«Жерзино [Ньямси] называет меня старым. Он что-то перепутал? Нет. Ничего страшного, все нормально», — сказал Тимофеев «СЭ».

После победы над «Рубином» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» (18 баллов) располагается на седьмой позиции.