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Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «Ньямси называет меня старым»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев ответил на вопрос «СЭ», кто в команде называет его старым.

Ранее в Telegram-канале «Локомотива» появилось видео, где 30-летний Тимофеев заявляет, что одноклубники называют его старым.

«Жерзино [Ньямси] называет меня старым. Он что-то перепутал? Нет. Ничего страшного, все нормально», — сказал Тимофеев «СЭ».

После победы над «Рубином» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» (18 баллов) располагается на седьмой позиции.

Артем Тимофеев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

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