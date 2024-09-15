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Артига: «Опыт Джикии очень нужен «Химкам». Он принесет пользу команде»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Франк Артига уверен, что новичок команды Георгий Джикия в будущем принесет пользу подмосковной команде.

«Джикия точно поможет нашей команде, это очень опытный игрок, проведший в РПЛ много лет. Сейчас его опыт нам очень нужен. Да, он давно не играл, поэтому ему необходима пара тренировок, чтобы набрать форму, однако в будущем этот игрок принесет пользу «Химкам», — приводит пресс-служба красно-черных слова Артиги.

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией 13 сентября. Срок соглашения с футболистом не раскрывается.

30-летний защитник не попал в заявку подмосковной команды на матч 8-го тура РПЛ против «Акрона» (0:3), который прошел в воскресенье, 15-го числа.

Источник: https://t.me/fchimki97/6829
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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