Артига: «Кто судит о матче только по табло, думает, что для «Акрона» сегодня была простая игра. Но это не так»

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Акрона».

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Кто судит о матче только по табло, думает, что для «Акрона» сегодня была очень простая игра. Что ж, это не так. Первые 40 минут мы очень хорошо играли, создали много моментов и могли забить два, три или даже четыре гола. Но после контратаки они забили первый гол, а через 5 минут еще и второй. Тогда уже играть стало сложно», — приводит пресс-служба «Химок» слова Артиги.

Тренер также отметил, что во втором тайме защитники и вратарь команды бились до последнего, пропустив третий гол лишь в самой концовке.

«Химки» с 6 очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице. Команда одержала только одну победу в нынешнем розыгрыше РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-черные проведут дома против «Оренбурга». Встреча состоится 22 сентября в 14.15 по московскому времени.