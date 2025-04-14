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14 апреля, 20:22

Артига намерен продолжить работу в РПЛ после ухода из «Химок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Химок» Франк Артига, который в ближайшее время должен покинуть подмосковный клуб, надеется продолжить работу в России. Приоритет специалиста — премьер-лига.

По информации «СЭ», еще летом Артига недоумевал из-за большого количества игроков в команде, что затрудняло тренировочный процесс. Затем недовольство тренера вызвали невыплаты зарплаты, которые продолжались с ноября 2024 года. Для себя 48-летний испанец решил, что если выплат не будет, летом он покинет клуб.

После 24 туров РПЛ «Химки» с 23 очками располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице.

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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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