Артига: «Не уйду из «Химок», буду биться до конца»

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что не уйдет из подмосковного клуба в случае поражения в следующем матче.

«Готов ли я уйти в отставку в случае поражения в следующем туре? Я не уйду из «Химок». Почему я должен это сделать? У меня есть уверенность в игроках и руководстве — все на полном доверии. Я буду биться до конца», — цитирует Артигу «РБ Спорт».

Артига возглавил «Химки» в июне 2024 года. До этого испанский специалист работал в «Родине».

После девяти туров «Химки» с 7 очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. 29 сентября подмосковная команда сыграет против «Крыльев Советов».