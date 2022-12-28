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Сегодня, 13:12

Михаил Боярский: «Тренерский штаб — главные звезды «Зенита»

Алина Савинова
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал итоги 2022 года для клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» выполнил все задачи, которые были поставлены на этот год. Команда в хорошем настроении ушла в большой отпуск, а теперь надо готовиться к чему все привыкли — стать первой командой", — приводит Legalbet слова Боярского.

Также он ответил на вопрос, игра каких футболистов «Зенита» ему больше всего понравилась в этом году.

«Не хочется выделять одного или двух игроков, потому что я люблю команду. Один из самых лучших игроков — это тренер, потому что благодаря ему команда расцвела. Я рад за Богдановича [Семака], он находится в хорошей творческой форме. Очень важно, чтобы дирижер делал работу с творческим порывом. И Тимощук, и он просто замечательные руководители.

Я люблю и ценю наших легионеров: Клаудиньо и всех, но я больше душой к нашим родным спортсменам. Это тот случай, когда тренерский штаб — это главные звезды команды", — добавил актер.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://legalbet.ru/news/boyarskij-rasskazal-kto-yavlyaetsya-glavnoj-zvezdoj/
Футбол
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