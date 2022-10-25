Боярский: «Хочется похвалить «Спартак». С Абаскалем не ошиблись»

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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» оценил игру «Спартака» в текущем сезоне.
«У «Спартака» положительные сдвиги. Молодцы! Чем труднее соперник, тем сильнее наша команда. Да и мне хочется похвалить «Спартак». Соперник не стоит на месте. С Абаскалем красно-белые точно не ошиблись», — сказал Боярский «СЭ».
«Спартак» идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на семь очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования