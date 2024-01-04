Артур боится переходить в клуб РПЛ из-за СВО

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур боится переходить в «Зенит» из-за СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Goal.

По информации источника, 25-летний игрок сомневается в решении о переезде в Россию. Сейчас стороны убеждают игрока, что переход в «Зенит» будет выгоден с финансовой точки зрения. Однако игрок боится жить в России, в том числе из-за СВО. Также сообщается, что Артуру не хочется быть далеко от своей семьи, а также ему не нравится российский климат.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Палмейрас» согласовали трансфер игрока. Петербуржскому клубу осталось только договориться с новым агентом игрока и его бывшим представителем.

Действующий контракт Артура с «Палмейрасом» рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии.