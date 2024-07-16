Галоян: «Акрон» точно не будет парковать автобус у своих ворот»

Сегодня, 18:33
Полузащитник «Акрона» Артур Галоян рассказал, в какой футбол будет играть тольяттинская команда в РПЛ.
— Реально ли будет «Акрону» бороться за место в десятке сильнейших, а не за выживание?
— Тяжело сказать. Только сам сезон покажет. Мы будем стараться выгрызать каждый матч — это точно.
— В какой футбол будет играть команда?
— Точно не в оборонительный. Автобус у своих ворот парковать не будем, этого можете не ждать, — приводит слова Галояна «РБ Спорт».
В первом туре чемпионата России «Акрон» сыграет на выезде с «Локомотивом» 20 июля.