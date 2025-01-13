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Сегодня, 22:17

Артур Гомес: «Динамо» находится в чемпионской гонке»

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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес заявил, что бело-голубые являются одним из претендентов на победу в чемпионате России.

«Мы неплохо прошли первую часть чемпионата, но в то же время нужно учитывать, что «Динамо» — большой клуб, который борется за титулы, — цитирует ТАСС Гомеса. — Во второй части чемпионата нужно доказывать свой статус, стремиться показать это. Я считаю, что мы находимся в чемпионской гонке».

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
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